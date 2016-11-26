Боестолкновение произошло на луганском направлении в зоне АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. За прошедшие сутки на луганском направлении под Новозвановкой произошло боестолкновение, длившееся полчаса. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.
"Сутки на луганском направлении начались с боевого столкновения под Новозвановкой, бой продолжался около получаса и завершился удачно, с нашей стороны без потерь. Остаток дня противник нарушал "режим тишины" в Новоалександровке и Крымском, один из обстрелов был минометным. Всего за минувшие сутки на луганском направлении зафиксировано 8 вражеских обстрелов, один из них из тяжелого вооружения и одно боестолкновение", - сообщил А.Лысенко.
Как сообщал УНН, пятеро военных получили ранения за сутки в зоне АТО.