Боестолкновение произошло на луганском направлении в зоне АТО

"Сутки на луганском направлении начались с боевого столкновения под Новозвановкой, бой продолжался около получаса и завершился удачно, с нашей стороны без потерь. Остаток дня противник нарушал "режим тишины" в Новоалександровке и Крымском, один из обстрелов был минометным. Всего за минувшие сутки на луганском направлении зафиксировано 8 вражеских обстрелов, один из них из тяжелого вооружения и одно боестолкновение", - сообщил А.Лысенко.

Как сообщал УНН, пятеро военных получили ранения за сутки в зоне АТО.