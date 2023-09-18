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Бої за Кліщіївку очима українських бійців

Бої за Кліщіївку очима українських бійців

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 вересня. УНН. Поліція Донеччини опублікувала відео, у якому показано звільнення селища Кліщіївка очима українських військових бригади «Лють». У кінці відеоматеріалу військовополонені рф кажуть хто такий президент країни-терористки володимир путін, передає УНН.

Цитата

“Бої за Кліщіївку очима бійців бригади «Лють». P.S. обов'язково додивіться до кінця, в кінці відео приємний бонус”, - так відео підписали у полії Донеччини.

У відеоматеріалі показана старанна робота українських бойовиків по окупантам, а також зачистка селища від російських загарбників. 

Нагадаємо

17 вересня Сили оборони України звільнили Кліщіївку на Донеччині, що за сім кілометрів від Бахмута. Крім того, звільнення Кліщіївки на Донеччині створило для ЗСУ плацдарм, який дозволить продовжувати розвивати наступальні дії та звільняти українську землю від окупантів.

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