Бои за Клещеевку глазами украинских бойцов
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. Полиция Донетчины опубликовала видео, в котором показано освобождение поселка Клищеевка глазами украинских военных бригады «Лють». В конце видеоматериала военнопленные рф говорят кто такой президент страны-террористки владимир путин, передает УНН.
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“Бои за Клищеевку глазами бойцов бригады «Ярость». P.S. обязательно досмотрите до конца, в конце видео приятный бонус”, - так видео подписали в полиции Донетчины.
В видеоматериале показана усердная работа украинских боевиков по оккупантам, а также зачистка поселка от российских захватчиков.
Напомним
17 сентября Силы обороны Украины освободили Клещеевку в Донецкой области, что в семи километрах от Бахмута. Кроме того, освобождение Клищеевки в Донецкой области создало для ВСУ плацдарм, который позволит продолжать развивать наступательные действия и освобождать украинскую землю от оккупантов.