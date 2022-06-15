Боєприпаси для РСЗВ, 18 гаубиць M777 та "Гарпуни": що включає військова допомога США

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“Мені особливо приємно оголосити сьогодні, що Сполучені Штати нададуть Україні додатковий пакет допомоги в галузі безпеки на суму 1 мільярд доларів... Він включає в себе себе керовані боєприпаси для РСЗВ, ще 18 гаубиць M777 та тактичні машини для їх обслуговування, а також 36 тисяч боєприпасів калібру 155 мм”, — сказав міністр.

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За його словами, пакет також включає 650 мільйонів доларів на ініціативи з надання допомоги Україні у сфері безпеки.

“Це допоможе Україні захистити себе за допомогою двох додаткових систем берегової оборони Harpoon та тисячі захищених радіостанцій, приладів нічного бачення, тепловізійних прицілів та іншої оптики”, — додав глава Пентагону.

Контекст

Президент США Джо Байден поінформував українського колегу Володимира Зеленського про надання Сполученими Штатами ще 1 мільярда доларів допомоги з безпеки Україні.