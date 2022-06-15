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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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Боєприпаси для РСЗВ, 18 гаубиць M777 та "Гарпуни": що включає військова допомога США

Боєприпаси для РСЗВ, 18 гаубиць M777 та "Гарпуни": що включає військова допомога США

Київ • УНН

 • 250262 перегляди

КИЇВ. 15 червня. УНН. Нова військова допомога США на суму 1 млрд доларів включає боєприпаси для РСЗВ, 18 гаубиць M777 та системи протикорабельних ракет “Гарпун”. Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін на брифінгу за підсумками третьої зустрічі у форматі “Рамштайн”, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Мені особливо приємно оголосити сьогодні, що Сполучені Штати нададуть Україні додатковий пакет допомоги в галузі безпеки на суму 1 мільярд доларів... Він включає в себе себе керовані боєприпаси для РСЗВ, ще 18 гаубиць M777 та тактичні машини для їх обслуговування, а також 36 тисяч боєприпасів калібру 155 мм”, — сказав міністр.

Деталі

За його словами, пакет також включає 650 мільйонів доларів на ініціативи з надання допомоги Україні у сфері безпеки.

“Це допоможе Україні захистити себе за допомогою двох додаткових систем берегової оборони Harpoon та тисячі захищених радіостанцій, приладів нічного бачення, тепловізійних прицілів та іншої оптики”, — додав глава Пентагону.

Контекст

Президент США Джо Байден поінформував українського колегу Володимира Зеленського про надання Сполученими Штатами ще 1 мільярда доларів допомоги з безпеки Україні.

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