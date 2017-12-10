Борусія з Ярмоленком збільшила безвиграшну серію в Бундеслізі
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Вінгер збірної України Андрій Ярмоленко прийняв участь в матчі 15-го туру німецької Бундесліги між дортмундською "Борусією" та "Вердером", повідомляє УНН з посиланням на сайт "джмелів".
Домашню гру 15-го туру Ярмоленко почав в основі, але в перерві, при рахунку 0:1, був замінений на Андре Шюррле. По перерві Обамеянг зрівняв цифри на табло, але пізніше виграшне взяття воріт оформив Гебре Селассі – 1:2.
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В іншій баталії туру лідер чемпіонату "Баварія" завдала гостьову поразку франкфуртському "Айнтрахту" 1:0, а автором єдиного м'ячу став Артуро Відаль.
Додамо також, "Баварія" з 35 очками очолює турнірну таблицю Бундесліги, випереджаючи на 8 очок найближчого переслідувача - "Лейпциг". "Борусія" має 22 пункти, продовжив без виграшну серію до 8-ми зустрічей і опустилася вже на сьоме місце. "Вердер" має 14 очок і знаходиться в зоні вильоту.