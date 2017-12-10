Боруссия с Ярмоленко увеличила безвыигрышную серию в Бундеслиге

Домашнюю игру 15-го тура Ярмоленко начал в основе, но в перерыве, при счете 0: 1, был заменен на Андре Шюррле. После перерыва Обамеянг сравнял цифры на табло, но позже выигрышное взятия ворот оформил Гебре Селассие - 1: 2.

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В другой баталии тура лидер чемпионата "Бавария" нанесла гостевое поражение франкфуртском "Айнтрахта" 1: 0, а автором единственного мяча стал Артуро Видаль.

Добавим также, "Бавария" с 35 очками возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги, опережая на 8 очков ближайшего преследователя - "Лейпциг". "Боруссия" имеет 22 пункта, продолжил без выигрышную серию до 8-ми встреч и опустилась уже на седьмое место. "Вердер" имеет 14 очков и находится в зоне вылета.