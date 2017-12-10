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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
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10 марта, 15:15 • 122997 просмотра

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 106831 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Боруссия с Ярмоленко увеличила безвыигрышную серию в Бундеслиге

Боруссия с Ярмоленко увеличила безвыигрышную серию в Бундеслиге

Киев  •  УНН

 • 15358 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко принял участие в матче 15-го тура немецкой Бундеслиги между дортмундской "Боруссией" и "Вердером", сообщает УНН со ссылкой на сайт "шмелей".

Домашнюю игру 15-го тура Ярмоленко начал в основе, но в перерыве, при счете 0: 1, был заменен на Андре Шюррле. После перерыва Обамеянг сравнял цифры на табло, но позже выигрышное взятия ворот оформил Гебре Селассие - 1: 2.

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В другой баталии тура лидер чемпионата "Бавария" нанесла гостевое поражение франкфуртском "Айнтрахта" 1: 0, а автором единственного мяча стал Артуро Видаль.

Добавим также, "Бавария" с 35 очками возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги, опережая на 8 очков ближайшего преследователя - "Лейпциг". "Боруссия" имеет 22 пункта, продолжил без выигрышную серию до 8-ми встреч и опустилась уже на седьмое место. "Вердер" имеет 14 очков и находится в зоне вылета.

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