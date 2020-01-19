Бортпровідники Lufthansa готуються до нового страйку

Очікується, що більш докладна інформація про день початку страйку і її тривалості з'явиться 22 січня. Зараз профспілка бортпровідників Ufo перевіряє наявність юридичних підстав для безстрокового страйку.

Нагадаємо, в ході тарифного спору з керівництвом Lufthansa профспілка бортпровідників Ufo провів ряд попереджувальних страйків в чотирьох дочірніх компаніях і дводенний страйк в основний компанії. На початку листопада були скасовані в цілому близько 1500 рейсів, наслідки відчули на собі близько 200 тисяч пасажирів.

Крім підвищення добових та інших виплат, бортпровідники авіакомпанії Lufthansa вимагають поліпшення умов праці і більш високих пенсій. В кінці листопада керівництво концерну Lufthansa запропонувало Ufo приступити до переговорів для врегулювання спору про підвищення зарплати в авіакомпаніях, проте вони не привели до угоди сторін.