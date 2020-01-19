Бортпроводники Lufthansa готовятся к новой забастовке
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Бортпроводники немецкого авиаперевозчика Lufthansa готовятся к проведению очередной забастовки. Об этом заявил поздно вечером в субботу, 18 января, Николей Баублис - официальный представитель профсоюза бортпроводников Ufo, являющегося ее организатором, сообщает УНН со ссылкой на DW.
Ожидается, что более подробная информация о дне начала забастовки и ее продолжительности появится 22 января. Сейчас профсоюз бортпроводников Ufo проверяет наличие юридического основания для бессрочной забастовки.
Напомним, в ходе тарифного спора с руководством Lufthansa профсоюз бортпроводников Ufo провел ряд предупредительных забастовок в четырех дочерних компаниях и двухдневную забастовку в основной компании. В начале ноября были отменены в общей сложности около 1500 рейсов, последствия ощутили на себе около 200 тысяч пассажиров.
Кроме повышения суточных и других выплат, бортпроводники авиакомпании Lufthansa требуют улучшения условий труда и более высоких пенсий. В конце ноября руководство концерна Lufthansa предложило Ufo приступить к переговорам для урегулирования спора о повышении зарплаты в авиакомпаниях, однако они не привели к соглашению сторон.