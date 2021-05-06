Боррель назвав позицію Росії щодо виконання мінських угод незрозумілою

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Зокрема, для Борреля залишається незрозумілою позиція Росії у питанні виконання нею Мінських угод з метою довготривалого врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях. Такі думки він висловив після обговорення щодо останнього нарощення сил Росії в незаконно анексованому Криму і на українському кордоні.

Цитата

"Ми обговорили питання зниження напруження і виконання Мінських угод, як єдиного подальшого шляху для тривалого політичного рішення, але не ясно, чи Росія хоче повністю брати участь у цьому", - заявив Боррель.

Контекст

5 лютого Жозеп Боррель відбувся офіційний триденний візит глави європейської дипломатії в Москву. Візит був затьмарений рішенням МЗС РФ оголосити персонами нон грата трьох співробітників дипломатичних представництв ФРН, Польщі та Швеції.

Російська сторона звинуватила їх в участі в акціях протесту 23 січня в Москві і Санкт-Петербурзі. Позиція міністерства викликала критику Євросоюзу, Великої Британії і США

Як зазначив Боррель, візит показав відсутність у Росії інтересу до нормалізації відносин з ЄС.