Боррель назвал позицию России по выполнению минских соглашений непонятной
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Вице-президент Еврокомиссии, верховный представитель ЕС по внешней политике Жосеп Боррель считает непонятной позицию России в вопросе выполнения ею Минских соглашений. Об этом он заявил во время онлайн пресс-конференции по итогам заседания Совета Европейского Союза на уровне министров обороны стран-членов ЕС, пишет УНН.
Детали
В частности, для Борреля остается непонятной позиция России в вопросе выполнения ею Минских соглашений с целью длительного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях. Такие мысли он высказал после обсуждения в последнем наращивании сил России в незаконно аннексированном Крыму и на украинской границе.
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"Мы обсудили вопрос снижения напряжения и выполнения Минских соглашений, как единого дальнейшего пути для длительного политического решения, но не ясно, хочет ли Россия полностью участвовать в этом", - заявил Боррель.
Контекст
5 февраля Хосеп Боррель состоялся официальный трехдневный визит главы европейской дипломатии в Москву. Визит был омрачен решением МИД РФ объявить персонами нон грата трех сотрудников дипломатических представительств ФРГ, Польши и Швеции.
Российская сторона обвинила их в участии в акциях протеста 23 января в Москве и Санкт-Петербурге. Позиция министерства вызывала критику Евросоюза, Великобритании и США.
Как отметил Боррель, визит показал отсутствие в России интереса к нормализации отношений с ЕС.