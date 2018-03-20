Боротьба з АЧС: в аеропортах Польщі конфіскують тонни продуктів тваринного походження

Тільки в аеропорту ім. Шопена у Варшаві минулого року конфіскували більше 2 тонн таких продуктів.

Повідомляється, що заборона на ввезення на територію Європейського союзу з третіх країн продуктів тваринного походження діє через загрозу вірусу АЧС. На сьогодні у аеропортах Польщі встановлені спеціальні контейнери, в яких потрібно лишати заборонені для транспортування харчові продукти.

“Потрібно пам’ятати, що вірус АЧС для людини безпечний. Однак викинуті у смітник продукти або ж бутерброд на парковці може стати джерелом зараження кабанів або свиней на території всієї країни”, — застерігає прес-секретар Управління державного майна в Варшаві Анна Щепаньська.

Зазначається, що до переліку держав, з яких найчастіше намагаються ввезти харчові продукти тваринного походження, входять Україна, Росія, Китай, В’єтнам і Вірменія.

Зауважимо, що темпи поширення АЧС в Украйні поки не спадають. З початку року вже було зафіксовано більше 30 нових випадків хвороби.

Експерти і фермери звинувачують у бездіяльності українську владу і профільні органи, а також вимагають від Мінагро ухвалення низки потрібних нормативних документів, що на їх переконання, сприятимуть боротьбі із вірусом чуми.

Між тим, за словами Тригубенка, криза із АЧС в Україні триватиме доти, доки не буде призначено профільного міністра (в державі вже майже рік немає міністра агрополітики — ред).

“Вважаю, що без програмного підходу до проблеми АЧС, нам її не вирішити ніколи. Криза останніх років — тому яскраве підтвердження”, — сказано в його дописі.

Тригубенко додав, що і видатки держави “на боротьбу з АЧС” також збільшують. Проте ефективність витрачання цих коштів без прийнятої цілісної Програми під великим питанням.

“Але поки в країні відсутній міністр аграрної політики й апелювати нема до кого. В інтересах уряду припинити зволікати із кадровими рішеннями, та все ж визначитися з відповідальним (!) за аграрну ситуацію в країні”, — резюмував він.