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Борьба с АЧС: в аэропортах Польши конфискуют тонны продуктов животного происхождения

Борьба с АЧС: в аэропортах Польши конфискуют тонны продуктов животного происхождения

Киев  •  УНН

 • 8925 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Управление государственного имущества Польши усилило проверки в аэропортах на предмет выявления в багаже ​​продуктов животного происхождения, которые могут вызвать дальнейшее распространение АЧС на территории Евросоюза. Об этом сообщает межрегиональная экологическая общественная организация "Зеленый фронт", передает УНН.

Только в аэропорту им. Шопена в Варшаве в прошлом году конфисковали более 2 тонн таких продуктов.

Сообщается, что запрет на ввоз на территорию Европейского союза из третьих стран продуктов животного происхождения действует из-за угрозы вируса АЧС. На сегодня в аэропортах Польши установлены специальные контейнеры, в которых нужно оставлять запрещены для транспортировки пищевые продукты.

"Нужно помнить, что вирус АЧС для человека безопасен. Однако выброшенные в помойку продукты или бутерброд на парковке может стать источником заражения кабанов или свиней на территории всей страны", - предостерегает пресс-секретарь Управления государственного имущества в Варшаве Анна Щепанская.

Отмечается, что в перечень государств, из которых чаще всего пытаются ввезти пищевые продукты животного происхождения, входят Украина, Россия, Китай, Вьетнам и Армения.

Заметим, что темпы распространения АЧС в Украйне пока не спадают. С начала года уже было зафиксировано более 30 новых случаев болезни.

Эксперты и фермеры обвиняют в бездействии украинскую власть и профильные органы, а также требуют от Минагро принятия ряда нужных нормативных документов, которые по их мнению, будут способствовать борьбе с вирусом чумы.

Между тем, по словам Тригубенко, кризис с АЧС в Украине продлится до тех пор, пока не будет назначен профильный министр (в государстве уже почти год нет министра агрополитики - ред).

"Считаю, что без программного подхода к проблеме АЧС, нам ее не решить никогда. Кризис последних лет - тому яркое подтверждение", - говорится в его заметке.

Тригубенко добавил, что и расходы государства "на борьбу с АЧС" также увеличивают. Однако эффективность расходования этих средств без принятой целостной Программы под большим вопросом.

"Но пока в стране отсутствует министр аграрной политики и апеллировать не к кому. В интересах правительства прекратить тянуть с кадровыми решениями, и все же определиться с ответственным (!) за аграрную ситуацию в стране", - резюмировал он.

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