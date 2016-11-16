Борг Одеського припортового заводу перед "Нафтогазом" зріс до 530 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Борг ПАТ "Одеський припортовий завод" перед "Нафтогазом" за поставлений газ зріс до 529,22 млн грн. Про це йдеться в повідомленні НАК "Нафтогаз України", передає УНН.
За даними "Нафтогазу", борг ОПЗ за поставлений газ за минулий тиждень збільшився на 381,27 млн грн і склав 529,22 млн грн.
Крім того, заборгованість за поставлений підприємству газ в розмірі 147,96 млн грн виникла в серпні.
Нагадаємо, раніше "Нафтогаз" було зобов’язано постачати газ на ОПЗ незалежно від боргів заводу.
Станом на вересень, загальний борг Одеського припортового заводу становив близько 300 млн дол.
Також нагадаємо, уряд розраховує на проведення аукціону з продажу ОПЗ до кінця року.
Експерти не виключають, що “Нафтогаз” теоретично може придбати ОПЗ.
Однак, за таких умов, подібний крок влади на думку Ю. Корольчука, слугуватиме реалізації корупційних схем.
І такому випадку, переконані у ВРУ, міжнародні партнери України, не мовчатимуть.