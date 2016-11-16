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15 марта, 19:03 • 109355 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 150061 просмотра

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Долг Одесского припортового завода перед "Нафтогазом" вырос до 530 млн грн

Долг Одесского припортового завода перед "Нафтогазом" вырос до 530 млн грн

Киев • УНН

 • 9769 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Долг ПАО "Одесский припортовый завод" перед "Нафтогазом" за поставленный газ вырос до 529,22 млн грн. Об этом говорится в сообщении НАК "Нафтогаз Украины", передает УНН.

По данным "Нафтогаза", долг ОПЗ за поставленный газ за прошедшую неделю увеличилась на 381,27 млн грн и составил 529,22 млн грн.

Кроме того, задолженность за поставленный предприятию газ в размере 147,96 млн грн возникла в августе.

Напомним, ранее "Нафтогаз" обязали поставлять газ на ОПЗ независимо от долгов завода.

По состоянию на сентябрь, общий долг Одесского припортового завода составил около 300 млн долл.

Также напомним, правительство рассчитывает на проведение аукциона по продаже ОПЗ до конца года.

Эксперты не исключают, что "Нафтогаз" теоретически может приобрести ОПЗ.

Однако, при таких условиях, подобный шаг власти по мнению Ю.Корольчука, будет служить реализации коррупционных схем.

И в таком случае, убеждены в ВРУ, международные партнеры Украины, не будут молчать.

Украинские Национальные Новости

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