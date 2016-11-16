Долг Одесского припортового завода перед "Нафтогазом" вырос до 530 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Долг ПАО "Одесский припортовый завод" перед "Нафтогазом" за поставленный газ вырос до 529,22 млн грн. Об этом говорится в сообщении НАК "Нафтогаз Украины", передает УНН.
По данным "Нафтогаза", долг ОПЗ за поставленный газ за прошедшую неделю увеличилась на 381,27 млн грн и составил 529,22 млн грн.
Кроме того, задолженность за поставленный предприятию газ в размере 147,96 млн грн возникла в августе.
Напомним, ранее "Нафтогаз" обязали поставлять газ на ОПЗ независимо от долгов завода.
По состоянию на сентябрь, общий долг Одесского припортового завода составил около 300 млн долл.
Также напомним, правительство рассчитывает на проведение аукциона по продаже ОПЗ до конца года.
Эксперты не исключают, что "Нафтогаз" теоретически может приобрести ОПЗ.
Однако, при таких условиях, подобный шаг власти по мнению Ю.Корольчука, будет служить реализации коррупционных схем.
И в таком случае, убеждены в ВРУ, международные партнеры Украины, не будут молчать.