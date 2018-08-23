Болтон: нові санкції проти Ірану будуть жорсткіші, ніж до укладення ядерної угоди
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Санкції, які Вашингтон планує ввести проти Тегерана, будуть більш жорсткими, ніж діяли відносно Ірану до укладення угоди по атому, винятків для бізнесу практично не буде. Про це заявив помічник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Джон Болтон журналістам в Ізраїлі, його слова наводить газета The Wall Street Journal, повідомляє УНН.
За словами Болтона, США не збираються “просто зупинятися, коли санкції будуть, як в 2015 році”. Він підкреслив, що у Вашингтоні націлені на те, щоб в кінцевому рахунку для бізнесу “не було ніяких винятків” в тому, що стосується виконання обмежувальних заходів.
Як зазначає видання, “в минулому адміністрації США робили для компаній виключення”, що дозволяли “вести справи з Іраном за певних умов”. Зокрема, це стосувалося постачань до Ірану медикаментів і продовольства. У публікації пояснюється, що останні два послаблення “залишаються в силі, незважаючи на нові санкції”, проте “деякі інші, які дозволяли компаніям вести торгівлю з Іраном через свої закордонні філії”, будуть скасовані в листопаді.
Болтон пояснив, що США мають намір надати лише два “дуже обмежених” послаблення при виконанні санкцій. Як зазначає видання, офіційний представник помічника президента США відмовився уточнити, про якого роду винятки йдеться, а також для яких компаній вони були зроблені.
Як повідомляв УНН, радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон проведе змістовні зустрічі з українським керівництвом. Про це під час брифінгу повідомив посол України в США Валерій Чалий.