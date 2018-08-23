Болтон: новые санкции против Ирана будут жестче, чем к заключению ядерной сделки

$41.190.15
45.550.30
ukru
Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
Эксклюзив
06:18 • 10916 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 94100 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 200200 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 153862 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 220942 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 260773 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 217276 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 248700 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 208706 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 495844 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

6.5м/с
70%
Популярные новости

Израиль расширяет наступление на Газу после ракетного обстрела со стороны ХАМАС - СМИ

6 апреля, 22:08 • 11555 просмотра

Маск осудил "тех, кто поощряет войну", призвав "остановить бойню"

6 апреля, 22:36 • 14518 просмотра

Защитить большие территории от "баллистики" невозможно - Игнат

6 апреля, 23:03 • 15964 просмотра

The Telegraph: США могут поставить Киеву ультиматум - либо мирное соглашение путина, либо потеря поддержки

7 апреля, 00:37 • 19249 просмотра

В Киеве спасатели продолжают ликвидировать последствия вражеского обстрела Оболони

05:04 • 9186 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 275088 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 250173 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 335767 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 495844 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 586771 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Бриджит А. Бринк

Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский

Юрий Игнат

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Кривой Рог

Китай

Реклама
УНН Lite

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 37355 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 220943 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 82858 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 78916 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 84348 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Болтон: новые санкции против Ирана будут жестче, чем к заключению ядерной сделки

Киев • УНН

 • 8273 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. Санкции, которые Вашингтон планирует ввести против Тегерана, будут более жесткими, чем действовали в отношении Ирана до заключения соглашения по атому, исключений для бизнеса практически не будет. Об этом заявил помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон журналистам в Израиле, его слова приводит газета The Wall Street Journal, сообщает УНН.

Болтон: новые санкции против Ирана будут жестче, чем к заключению ядерной сделки

По словам Болтона, США не собираются “просто останавливаться, когда санкции будут, как в 2015 году”. Он подчеркнул, что в Вашингтоне нацелены на то, чтобы в конечном счете для бизнеса “не было никаких исключений” в том, что касается выполнения ограничительных мер.

Как отмечает издание, “в прошлом администрации США делали для компаний исключения”, позволявшие “вести дела с Ираном при определенных условиях”. В частности, это касалось поставок в Иран медикаментов и продовольствия. В публикации разъясняется, что последние два послабления “остаются в силе, несмотря на новые санкции”, однако “некоторые другие, позволявшие компаниям вести торговлю с Ираном через свои зарубежные филиалы”, будут отменены в ноябре.

Болтон пояснил, что США намерены предоставить лишь два “очень ограниченных” послабления при выполнении санкций. Как отмечает издание, официальный представитель помощника президента США отказался уточнить, о какого рода исключениях идет речь, а также для каких компаний они были сделаны.

Как сообщал УНН, советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон проведет содержательные встречи с украинским руководством. Об этом во время брифинга сообщил посол Украины в США Валерий Чалый.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$63.35
Bitcoin
$74,809.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$34.11
Золото
$3,048.10
Ethereum
$1,437.39