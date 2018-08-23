Болтон: новые санкции против Ирана будут жестче, чем к заключению ядерной сделки
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Санкции, которые Вашингтон планирует ввести против Тегерана, будут более жесткими, чем действовали в отношении Ирана до заключения соглашения по атому, исключений для бизнеса практически не будет. Об этом заявил помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон журналистам в Израиле, его слова приводит газета The Wall Street Journal, сообщает УНН.
По словам Болтона, США не собираются “просто останавливаться, когда санкции будут, как в 2015 году”. Он подчеркнул, что в Вашингтоне нацелены на то, чтобы в конечном счете для бизнеса “не было никаких исключений” в том, что касается выполнения ограничительных мер.
Как отмечает издание, “в прошлом администрации США делали для компаний исключения”, позволявшие “вести дела с Ираном при определенных условиях”. В частности, это касалось поставок в Иран медикаментов и продовольствия. В публикации разъясняется, что последние два послабления “остаются в силе, несмотря на новые санкции”, однако “некоторые другие, позволявшие компаниям вести торговлю с Ираном через свои зарубежные филиалы”, будут отменены в ноябре.
Болтон пояснил, что США намерены предоставить лишь два “очень ограниченных” послабления при выполнении санкций. Как отмечает издание, официальный представитель помощника президента США отказался уточнить, о какого рода исключениях идет речь, а также для каких компаний они были сделаны.
Как сообщал УНН, советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон проведет содержательные встречи с украинским руководством. Об этом во время брифинга сообщил посол Украины в США Валерий Чалый.