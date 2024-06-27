Болівійські військові відступили з президентського палацу
Київ • УНН
Збройні сили Болівії на бронетехніці відступили від президентського палацу в Ла-Пасі після того, як президент Луїс Арсе привів до присяги нового військового командира, який закликав солдатів повернутися в казарми, щоб уникнути кровопролиття і заарештувати колишнього командира, який стояв за повстанням.
Болівійські збройні сили з бронетехнікою відступили від президентського палацу в Ла-Пасі в середу ввечері, повідомляє Reuters, пише УНН.
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За інформацією агентства, у президентському палаці президент Болівії Луїс Арсе привів до присяги Хосе Вілсона Санчеса як військового командувача. Санчес закликав солдатів повернутися в казарми, а їхніх лідерів - уникати кровопролиття.
"Армійські підрозділи ухвалили рішення відійти з площі, на якій розташований палац уряду після того, як президент Болівії Луїс Арсе оголосив про зміну всього вищого військового командування країни. Із площі йде і військова техніка", - йдеться у повідомленні
Декілька годин потому болівійський генерал та колишній командувач Хуан Хосе Суніга, який, судячи з усього, стояв за повстанням, був заарештований.
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