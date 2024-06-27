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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Болівійські військові відступили з президентського палацу

Київ • УНН

 • 29149 перегляди

Збройні сили Болівії на бронетехніці відступили від президентського палацу в Ла-Пасі після того, як президент Луїс Арсе привів до присяги нового військового командира, який закликав солдатів повернутися в казарми, щоб уникнути кровопролиття і заарештувати колишнього командира, який стояв за повстанням.

Болівійські військові відступили з президентського палацу

Болівійські збройні сили з бронетехнікою відступили від президентського палацу в Ла-Пасі в середу ввечері, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

За інформацією агентства, у президентському палаці президент Болівії Луїс Арсе привів до присяги Хосе Вілсона Санчеса  як військового командувача. Санчес закликав солдатів повернутися в казарми, а їхніх лідерів - уникати кровопролиття.

"Армійські підрозділи ухвалили рішення відійти з площі, на якій розташований палац уряду після того, як президент Болівії Луїс Арсе оголосив про зміну всього вищого військового командування країни. Із площі йде і військова техніка", - йдеться у повідомленні

Декілька годин потому болівійський генерал та колишній командувач Хуан Хосе Суніга, який, судячи з усього, стояв за повстанням, був заарештований.

Президент Болівії заявив про спробу військового перевороту27.06.24, 01:53 • 26356 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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