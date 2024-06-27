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Президент Болівії заявив про спробу військового перевороту

Київ • УНН

 • 26357 перегляди

Болівія зіткнулася зі спробою військового перевороту, коли збройні сили зайняли центральну площу Ла-Паса і вимагають відставки президента Луїса Арсе на тлі економічної кризи.

Президент Болівії заявив про спробу військового перевороту

Влада Болівії зіткнулася зі спробою військового перевороту, заявив президент країни Луїс Арсе (Luis Arce), повідомляє в середу агентство Reuters, передає УНН.

Деталі

Як ідеться в повідомленні, болівійські збройні сили зайняли центральну площу Ла-Паса в середу, а броньований автомобіль протаранив вхід до президентського палацу. Президент Луїс Арсе заявив про "переворот" проти уряду і закликав до міжнародної підтримки.

Арсе засудив мобілізацію армійських підрозділів на чолі з генералом Хуаном Хосе Зунігою (Juan Jose Zuniga), якого нещодавно було позбавлено свого військового командування, і зажадав демобілізації військ.

"Сьогодні країна зіткнулася зі спробою державного перевороту. Сьогодні країна знову зіткнулася з інтересами, щоб демократію в Болівії було перервано", - сказав він у своїх коментарях із президентського палацу, зовні якого стояли озброєні солдати.

Генерал Зуніга виступив перед журналістами на площі і розповів про зростаючий гнів у країні, яка переживає економічний спад, виснаження резервів центрального банку і тиск на валюту болівіано у зв'язку з припиненням експорту газу.

"Три головнокомандувачі збройних сил прийшли висловити наше обурення. Буде новий кабінет міністрів, звичайно, все зміниться, але наша країна не може більше так жити", - сказав Зуніга в інтерв'ю місцевому телеканалу.

"Досить руйнувати, досить збіднювати нашу країну, досить принижувати нашу армію", - сказав він у повному обмундируванні в оточенні солдатів, наполягаючи на тому, що вжиті дії підтримуються громадськістю.

Також у повідомленні йдеться про те, що напруженість у Болівії наростає напередодні загальних виборів 2025 року, на яких лівий експрезидент Ево Моралес (Evo Morales) планує балотуватися проти колишнього союзника Арсе, що призведе до серйозного розколу в правлячій соціалістичній партії та ширшої політичної невизначеності. Багато хто не хоче повернення Моралеса, який правив країною з 2006 до 2019 року, коли його усунули від влади на тлі масових протестів і замінили тимчасовим консервативним урядом. Потім Арсе виграв вибори 2020 року.

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Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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