Президент Болівії заявив про спробу військового перевороту

Влада Болівії зіткнулася зі спробою військового перевороту, заявив президент країни Луїс Арсе (Luis Arce), повідомляє в середу агентство Reuters, передає УНН.

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Як ідеться в повідомленні, болівійські збройні сили зайняли центральну площу Ла-Паса в середу, а броньований автомобіль протаранив вхід до президентського палацу. Президент Луїс Арсе заявив про "переворот" проти уряду і закликав до міжнародної підтримки.

Арсе засудив мобілізацію армійських підрозділів на чолі з генералом Хуаном Хосе Зунігою (Juan Jose Zuniga), якого нещодавно було позбавлено свого військового командування, і зажадав демобілізації військ.

"Сьогодні країна зіткнулася зі спробою державного перевороту. Сьогодні країна знову зіткнулася з інтересами, щоб демократію в Болівії було перервано", - сказав він у своїх коментарях із президентського палацу, зовні якого стояли озброєні солдати.

Генерал Зуніга виступив перед журналістами на площі і розповів про зростаючий гнів у країні, яка переживає економічний спад, виснаження резервів центрального банку і тиск на валюту болівіано у зв'язку з припиненням експорту газу.

"Три головнокомандувачі збройних сил прийшли висловити наше обурення. Буде новий кабінет міністрів, звичайно, все зміниться, але наша країна не може більше так жити", - сказав Зуніга в інтерв'ю місцевому телеканалу.

"Досить руйнувати, досить збіднювати нашу країну, досить принижувати нашу армію", - сказав він у повному обмундируванні в оточенні солдатів, наполягаючи на тому, що вжиті дії підтримуються громадськістю.

Також у повідомленні йдеться про те, що напруженість у Болівії наростає напередодні загальних виборів 2025 року, на яких лівий експрезидент Ево Моралес (Evo Morales) планує балотуватися проти колишнього союзника Арсе, що призведе до серйозного розколу в правлячій соціалістичній партії та ширшої політичної невизначеності. Багато хто не хоче повернення Моралеса, який правив країною з 2006 до 2019 року, коли його усунули від влади на тлі масових протестів і замінили тимчасовим консервативним урядом. Потім Арсе виграв вибори 2020 року.

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