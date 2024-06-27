Власти Боливии столкнулись с попыткой военного переворота, заявил президент страны Луис Арсе (Luis Arce), сообщает в среду агентство Reuters, передает УНН.

Детали

Как говорится в сообщении, боливийские вооруженные силы заняли центральную площадь Ла-Паса в среду, а бронированный автомобиль протаранил вход в президентский дворец. Президент Луис Арсе заявил о "перевороте" против правительства и призвал к международной поддержке.

Арсе осудил мобилизацию армейских подразделений во главе с генералом Хуаном Хосе Зунигой (Juan Jose Zuniga), который недавно был лишен своего военного командования, и потребовал демобилизации войск.

"Сегодня страна столкнулась с попыткой государственного переворота. Сегодня страна снова столкнулась с интересами, чтобы демократия в Боливии была прервана", - сказал он в своих комментариях из президентского дворца, снаружи которого стояли вооруженные солдаты.

Генерал Зунига выступил перед журналистами на площади и рассказал о растущем гневе в стране, которая переживает экономический спад, истощение резервов центрального банка и давление на валюту боливиано в связи с прекращением экспорта газа.

"Три главнокомандующие вооруженных сил пришли выразить наше возмущение. Будет новый кабинет министров, конечно, все изменится, но наша страна не может больше так жить", - сказал Зунига в интервью местному телеканалу.

"Хватит разрушать, хватит обеднять нашу страну, хватит унижать нашу армию", - сказал он в полном обмундировании в окружении солдат, настаивая на том, что предпринятые действия поддерживаются общественностью.

Также в сообщении говорится о том, что напряженность в Боливии нарастает накануне всеобщих выборов 2025 года, на которых левый экс-президент Эво Моралес (Evo Morales) планирует баллотироваться против бывшего союзника Арсе, что приведет к серьезному расколу в правящей социалистической партии и более широкой политической неопределенности. Многие не хотят возвращения Моралеса, который правил страной с 2006 по 2019 год, когда его отстранили от власти на фоне массовых протестов и заменили временным консервативным правительством. Затем Арсе выиграл выборы 2020 года.

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