Боливийские военные отступают из президентского дворца
Киев • УНН
Вооруженные Силы Боливии на бронетехнике отступили от президентского дворца в Ла-Пасе после того, как президент Луис Арсе привел к присяге нового военного командира, который призвал солдат вернуться в казармы, чтобы избежать кровопролития и арестовать бывшего командира, стоявшего за восстанием.
Боливийские вооруженные силы с бронетехникой отступили от президентского дворца в Ла-Пасе в среду вечером, сообщает Reuters, пишет УНН.
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По информации агентства, в президентском дворце президент Боливии Луис Арсе привел к присяге Хосе Уилсона Санчеса в качестве военного командующего. Санчес призвал солдат вернуться в казармы, а их лидеров - избегать кровопролития.
"Армейские подразделения приняли решение отойти с площади, на которой расположен Дворец правительства после того, как президент Боливии Луис Арсе объявил о смене всего высшего военного командования страны. С площади идет и военная техника", - говорится в сообщении
Несколько часов спустя боливийский генерал и бывший командующий Хуан Хосе Сунига, который, судя по всему, стоял за восстанием, был арестован.
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