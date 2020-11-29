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Болід гонщика "Формули-1" загорівся після зіткнення: машину розірвало навпіл

Київ • УНН

 • 16074 перегляди

КИЇВ. 29 листопада. УНН. Болід французького гонщика "Формули-1" Ромена Грожана загорівся після зіткнення з іншим автомобілем. Про це повідомляє УНН з посиланням на AP.

“Водій Формули-1 Ромен Грожан, схоже, врятувався без серйозних травм після того, як його машина розбилася і спалахнула через кілька хвилин після початку Гран-прі Бахрейна в неділю. 34-річний французький водій вилетів зі шляху на першому колі, і його автомобіль Haas спалахнув після того, як його розрізало на дві частини бар'єром”, - повідомили у ЗМІ.

Вказано, що гонщику допомогли вийти з машини і його госпіталізували. Його одразу обприскали з вогнегасника. Він не мав видимих травм, лише злегка кульгав.

“Аварія сталася, коли Грожан втратив керування та ковзнув праворуч, де його заднє колесо зачепило передню частину Alpha-Tauri Данііла Квята і відлетіло в бар'єр”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Льюїс Хемілтон виграв 98-ю кваліфікацію в "Формулі-1".

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