Болид гонщика "Формулы-1" загорелся после столкновения: машину разорвало пополам
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Болид французского гонщика "Формулы-1" Ромена Грожана загорелся после столкновения с другим автомобилем. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AP.
"Водитель Формулы-1 Ромен Грожан, похоже, спасся без серьезных травм после того, как его машина разбилась и вспыхнула через несколько минут после начала Гран-при Бахрейна в воскресенье. 34-летний французский водитель вылетел с дороги на первом круге, и его автомобиль Haas вспыхнул после того, как его разрезало на две части барьером", - сообщили в СМИ.
Указано, что гонщику помогли выйти из машины и он был госпитализирован. Его сразу опрыскали из огнетушителя. Он не имел видимых травм, лишь слегка хромал.
"Авария произошла, когда Грожан потерял управление и скользнул вправо, где его заднее колесо зацепило переднюю часть Alpha-Tauri Даниила Квята и улетело в барьер", - говорится в сообщении.
Напомним, Льюис Хэмилтон выиграл 98-й квалификацию в "Формуле-1".