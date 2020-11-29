Болид гонщика "Формулы-1" загорелся после столкновения: машину разорвало пополам

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Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
01:40 • 20764 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 79754 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 101062 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 117201 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 152125 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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КИЕВ. 29 ноября. УНН. Болид французского гонщика "Формулы-1" Ромена Грожана загорелся после столкновения с другим автомобилем. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AP.

"Водитель Формулы-1 Ромен Грожан, похоже, спасся без серьезных травм после того, как его машина разбилась и вспыхнула через несколько минут после начала Гран-при Бахрейна в воскресенье. 34-летний французский водитель вылетел с дороги на первом круге, и его автомобиль Haas вспыхнул после того, как его разрезало на две части барьером", - сообщили в СМИ.

Указано, что гонщику помогли выйти из машины и он был госпитализирован. Его сразу опрыскали из огнетушителя. Он не имел видимых травм, лишь слегка хромал.

"Авария произошла, когда Грожан потерял управление и скользнул вправо, где его заднее колесо зацепило переднюю часть Alpha-Tauri Даниила Квята и улетело в барьер", - говорится в сообщении.

Напомним, Льюис Хэмилтон выиграл 98-й квалификацию в "Формуле-1".

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