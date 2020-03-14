Боксер Усик про коронавірус: у нас є більш серйозні проблеми
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Український боксер хевівейту Олександр Усик проявив здивованість стосовно людської паніки пов'язаної із нинішньою пандемією китайського коронавірусу SARS-COV-2. Про це Усик розповів в інтерв'ю "iFL TV", передає УНН.
Боєць відзначив, що на планеті є більші проблеми за даний вірус.
“Мені незрозуміло, чому люди настільки панікують. Паніка породжує паніку. Якщо, не дай Бог, щось станеться, то ви нічого не зміните. Потрібно жити, мити руки. Треба дивитися за собою, дотримуватися гігієни і все інше. У нас є більш серйозні проблеми. Люди вмирають від туберкульозу і СНІДу. А тут, бачте, грип”, — наголосив Усик.
Примітно, що в оновленому рейтингу суперважковаговиків IBF Усик піднявся на 3-й рядок.
Нагадаємо, що Усик провів у захисній масці прес-конференцію проти британського боксера Дерека Чісори.