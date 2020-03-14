Боксер Усик про коронавирус: у нас есть более серьезные проблемы

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 98372 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 102899 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 104973 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 104025 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 112509 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100621 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105141 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106618 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131546 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130445 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Боксер Усик про коронавирус: у нас есть более серьезные проблемы

Боксер Усик про коронавирус: у нас есть более серьезные проблемы

Киев  •  УНН

 • 18886 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Украинский боксер хэвивейта Александр Усик проявил удивление относительно паники людей связанной с нынешней пандемией китайского коронавируса SARS-CoV-2. Об этом Усик рассказал в интервью "iFL TV", передает УНН.

Боец отметил, что на планете есть куда большие проблемы, чем этот вирус.

“Мне непонятно, почему люди настолько паникуют. Паника порождает панику. Если, не дай Бог, что случится, то вы ничего не измените. Нужно жить, мыть руки. Надо следить за собой, соблюдать гигиену и все остальное. У нас есть более серьезные проблемы. Люди умирают от туберкулеза и СПИДа. А здесь, видите ли, грипп”, — подчеркнул Усик.

Примечательно, что в обновленном рейтинге супертяжеловесов IBF Усик поднялся на 3-ю строчку.

Напомним, что Усик провел в защитной маске пресс-конференцию против британского боксера Дерека Чисоры.

Украинские Национальные Новости

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