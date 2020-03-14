Боксер Усик про коронавирус: у нас есть более серьезные проблемы
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Украинский боксер хэвивейта Александр Усик проявил удивление относительно паники людей связанной с нынешней пандемией китайского коронавируса SARS-CoV-2. Об этом Усик рассказал в интервью "iFL TV", передает УНН.
Боец отметил, что на планете есть куда большие проблемы, чем этот вирус.
“Мне непонятно, почему люди настолько паникуют. Паника порождает панику. Если, не дай Бог, что случится, то вы ничего не измените. Нужно жить, мыть руки. Надо следить за собой, соблюдать гигиену и все остальное. У нас есть более серьезные проблемы. Люди умирают от туберкулеза и СПИДа. А здесь, видите ли, грипп”, — подчеркнул Усик.
Примечательно, что в обновленном рейтинге супертяжеловесов IBF Усик поднялся на 3-ю строчку.
Напомним, что Усик провел в защитной маске пресс-конференцию против британского боксера Дерека Чисоры.