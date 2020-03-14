Антисептик та селфі: Усик та Чісора провели першу дуель поглядів у Лондоні
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. У столиці Великої Британії український боксер Олександр Усик і британець Дерек Чісора провели першу дуель поглядів перед очним поєдинком. Про це інформує УНН з посиланням на "Matchroom Boxing".
Наш співвітчизник прийшов у масці на даний захід, а британець — у баффі. Сама дуель поглядів була доволі короткою і закінчилася спокійно.
Після цього Усик зробив селфі зі своїм майбутнім суперником і побризкав антисептиком, натякаючи на пандемію коронавірусу в світі.
Додамо, що бій призначений на 23 травня.