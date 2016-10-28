Боксер О.Усик проведе наступний бій в США
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Український чемпіон світу в першій важкій вазі за версією WBO боксер Олександр Усик (10-0-0, 9 КО) визначився з датою наступного бою, повідомляє УНН з посиланням на сайт боксера.
29-річний боксер вийде на ринг 17 грудня в андеркарді бою Хопкінс - Джо Сміт молодший.
Також повідомляється, що один з можливих суперників О.Усика - поляк Матеуш Мастернак (37-4, 26 КО).
Нагадаємо, що у попередньому двобої українець переміг поляка Кшиштофа Гловацьки і став чемпіоном світу.
Як повідомляв УНН, О.Усика було визнано найкращим боксером року за версією WBO.