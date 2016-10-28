Боксер А.Усик проведет следующий бой в США
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Украинский чемпион мира в первом тяжелом весе по версии WBO боксер Александр Усик (10-0-0, 9 КО) определился с датой следующего боя, сообщает УНН со ссылкой на сайт боксера.
29-летний боксер выйдет на ринг 17 декабря в андеркарте боя Хопкинс - Джо Смит младший.
Также сообщается, что один из возможных соперников А.Усика - поляк Матеуш Мастернак (37-4, 26 КО).
Напомним, что в предыдущем поединке украинец победил поляка Кшиштофа Гловацки и стал чемпионом мира.
Как сообщал УНН, А.Усик был признан лучшим боксером года по версии WBO.