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Боксер Беллью назвав недоліки Усика

Боксер Беллью назвав недоліки Усика

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 липня. УНН. Можливий майбутній суперник абсолютного чемпіона світу у важкій вазі Олександра Усика — британець Тоні Беллью заявив, що знає про недоліки українського спортсмена, інформує УНН з посиланням на Vringe.

На думку Беллью наш чемпіон пропускає багато ударів через те, що хоче проводити бої в ефектному стилі.

“Не можу не віддати належного Олександру, він дуже хороший. Він в топ-5 pound-for-pound і неймовірний в тому, що він робить.

Однак, у кожного є свої недоліки, а головна вада Усика в тому, що він намагається показати світу, що може бути видовищним.

Послухайте, він може виграти будь-який бій в нудній манері за очками, це для нього взагалі дуже просто. Але він не хоче цього.

Він хоче проводити яскраві бої, і він настільки видовищний в своїх поєдинках тому, що дозволяє іншим бійцям наносити по собі удари. Це не Ломаченко, який не хоче багато пропускати і уникає ударів”, — вважає 35-річний британець.

Додамо, що Усик став першим в історії важкої ваги володарем титулів WBC/WBA/IBF/WBO перемігши в Москві за очками Мурата Гассіева в фінальному поєдинку Всесвітньої боксерської суперсерії.

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