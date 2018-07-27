Боксер Беллью назвав недоліки Усика
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. Можливий майбутній суперник абсолютного чемпіона світу у важкій вазі Олександра Усика — британець Тоні Беллью заявив, що знає про недоліки українського спортсмена, інформує УНН з посиланням на Vringe.
На думку Беллью наш чемпіон пропускає багато ударів через те, що хоче проводити бої в ефектному стилі.
“Не можу не віддати належного Олександру, він дуже хороший. Він в топ-5 pound-for-pound і неймовірний в тому, що він робить.
Однак, у кожного є свої недоліки, а головна вада Усика в тому, що він намагається показати світу, що може бути видовищним.
Послухайте, він може виграти будь-який бій в нудній манері за очками, це для нього взагалі дуже просто. Але він не хоче цього.
Він хоче проводити яскраві бої, і він настільки видовищний в своїх поєдинках тому, що дозволяє іншим бійцям наносити по собі удари. Це не Ломаченко, який не хоче багато пропускати і уникає ударів”, — вважає 35-річний британець.
Додамо, що Усик став першим в історії важкої ваги володарем титулів WBC/WBA/IBF/WBO перемігши в Москві за очками Мурата Гассіева в фінальному поєдинку Всесвітньої боксерської суперсерії.