Боксер Беллью назвал недостатки Усика

По мнению Беллью наш чемпион пропускает много ударов из-за того, что хочет проводить бои в эффектном стиле.

“Не могу не отдать должного Александру, он очень хороший. Он в топ-5 pound-for-pound и невероятный в том, что он делает.

Однако, у каждого есть свои недостатки, а главный недостаток Усика в том, что он пытается показать миру, что может быть зрелищным.

Послушайте, он может выиграть любой бой в скучной манере по очкам, это для него вообще очень просто. Но он не хочет этого.

Он хочет проводить яркие бои, и он настолько зрелищный в своих поединках потому, что позволяет другим бойцам наносить по себе удары. Это не Ломаченко, который не хочет много пропускать и избегает ударов”, — считает 35-летний британец.

Добавим, что Усик стал первым в истории тяжелого веса обладателем титулов WBC/WBA/IBF/WBO победив в Москве по очкам Мурата Гассиева в финальном поединке Всемирной боксерской суперсерии.