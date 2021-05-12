Бокс: промоутер назвав дату та місце проведення бою Джошуа – Ф'юрі

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"Контракт на бій вже підписано, і зовсім скоро ви отримаєте офіційну інформацію. Він пройде 7 або 14 серпня в Саудівській Аравії, другий же поєдинок запланований на кінець 2021 року", - заявив промоутер Едді Хірн.

Деталі

Хирн додав, що обидва боксери залишилися задоволені вибором місця проведення бою, оскільки аравійців виконали всі зобов'язання в поєдинку Джошуа проти Енді Руїса в 2019 році. Промоутер також назвав суму в 500 млн. фунтів стерлінгів (більше 700 млн. дол.), які принесе майбутня битва, при цьому Джошуа і Ф'юрі домовилися про розділення гонорару в співвідношенні 50 на 50.

Доповнення

Джошуа в 24 поєдинках виграв 22 нокаутом і зазнав однієї поразки. Ф'юрі має 30 перемог та одну нічию.