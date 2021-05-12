Бокс: промоутер назвал дату и место проведения боя Джошуа - Фьюри
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Поединок между обладателями топовых боксерских поясов (WBA, WBC, WBO, IBF, IBO) в супертяжелом весе британцами Энтони Джошуа с Тайсоном Фьюри близок к официального подтверждению, информирует УНН со ссылкой на "Sky Sports".
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“Контракт на бой уже подписан, и совсем скоро вы получите официальную информацию. Он пройдет 7 или 14 августа в Саудовской Аравии, второй же поединок запланирован на конец 2021”, — заявил промоутер Эдди Хирный.
Детали
Хирн добавил, что оба боксера остались довольны выбором места проведения боя, поскольку аравийцев выполнили все обязательства в поединке Джошуа против Энди Руиса в 2019 году. Промоутер также назвал сумму в 500 млн. Фунтов стерлингов (более 700 млн. долл.), которые принесет будущая битва, при этом Джошуа и Фьюри договорились о разделении гонорара в соотношении 50 на 50.
Дополнение
Джошуа в 24 поединках выиграл 22 нокаутом и потерпел одно поражение. Фьюри имеет 30 побед и одну ничью.