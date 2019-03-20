Boeing відклала на три місяці запуски нового корабля до МКС

КИЇВ. 21 березня. УНН. Американська компанія Boeing відклала на три місяці безпілотний запуск корабля CST-100 Starliner до Міжнародної космічної станції (МКС). Як повідомило в середу агентство Reuters з посиланням на джерела, на такий же термін зрушений і пуск корабля з екіпажем, передає УНН.