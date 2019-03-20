Boeing відклала на три місяці запуски нового корабля до МКС
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Американська компанія Boeing відклала на три місяці безпілотний запуск корабля CST-100 Starliner до Міжнародної космічної станції (МКС). Як повідомило в середу агентство Reuters з посиланням на джерела, на такий же термін зрушений і пуск корабля з екіпажем, передає УНН.
Раніше терміни першого безпілотного запуску корабля CST-100 Starliner були змінені з березня на квітень поточного року. При цьому графік першого польоту корабля з екіпажем був залишений без зміни - він запланований у серпні 2019 року.
З 2011 року до Міжнародної космічної станції з пілотованих кораблів літали тільки російські кораблі "Союз". Вони доставляють російських, американських та інших членів екіпажу МКС. У США нові космічні кораблі для пілотованих польотів розробили компанії SpaceX та Boeing. Корабель Crew Dragon компанії SpaceX був запущений до МКС 2 березня і вперше пристикувався до станції 3 березня.
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Його відстиковка відбулася 8 березня. Корабель після спуску на парашуті приводнився в Атлантичному океані. У липні може відбутися запуск корабля з пілотами Бобом Бенкеном і Дугом Херлі на борту, після чого в NASA ухвалять рішення про сертифікацію Crew Dragon для регулярних польотів.
Як повідомляв УНН, для польотів на МКС США і Росія використовуватимуть кораблі SpaceX і Boeing.