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Boeing отложила на три месяца запуски нового корабля к МКС

Киев • УНН

 • 8898 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Американская компания Boeing отложила на три месяца беспилотный запуск корабля CST-100 Starliner к Международной космической станции (МКС). Как сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на источники, на такой же срок сдвинут и пуск корабля с экипажем, передает УНН.

Boeing отложила на три месяца запуски нового корабля к МКС

Ранее сроки первого беспилотного запуска корабля CST-100 Starliner были изменены с марта на апрель текущего года. При этом график первого полета корабля с экипажем был оставлен без изменения - он запланирован в августе 2019 года.

С 2011 года к Международной космической станции с пилотируемых кораблей летали только российские корабли "Союз". Они доставляют российских, американских и других членов экипажа МКС. В США новые космические корабли для пилотируемых полетов разработали компании SpaceX и Boeing. Корабль Crew Dragon компании SpaceX был запущен в МКС-2 марта и впервые пристыковался к станции 3 марта.

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Его отстыковка состоялась 8 марта. Корабль после спуска на парашюте приводнился в Атлантическом океане. В июле может произойти запуск корабля с пилотами Бобом Бенкен и Дугом Херли на борту, после чего в NASA примут решение о сертификации Crew Dragon для регулярных полетов.

Как сообщал УНН, для полетов на МКС США и Россия будут использовать корабли SpaceX и Boeing.

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