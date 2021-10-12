Bocuse d'Or: МХП підтримує найпрестижнішій міжнародний конкурс шеф-кухарів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. 11 жовтня у Виставковому центрі КиївЕкспоПлаза пройшов Національний відбір учасника Bocuse d’Or, який представить Україну на Bocuse d’Or Europe Final у березні 2022 року в Будапешті, повідомили у пресслужбі МХП, передає УНН.
Для України це вперше така масштабна подія у сфері кулінарії. Роботу восьми конкурсантів національного відбору Bocuse d’Or в Україні оцінювало професійне міжнародне журі.
Переможцем став Максим Прихідько, засновник та шеф Experimental restaurant, шеф-кухар гастрономічного простору Pro100 HUB, член Асоціації шеф-кухарів України, член Асоціації “Західна Шеф Група” та Клубу Галицької Кухні. Останні 2 роки Максим займається вивченням української традиційної кухні. Має стаж роботи 9 років.
Золотим партнером проведення національного відбору Bocuse d’Or в Україні став бренд професійної курятини Kurator від МХП. В рамках заходу, Віталій Гуралевич, бренд-амбасадор ТМ Kurator, провів воркшоп з приготування карамелізованої курки в устричному соусі з ерінгами та салатом.
“В мене було 30 хвилин за які я мав встигнути приготувати страву й нагодувати гостей. Завдяки ТМ Kurator це можливо, оскільки вже є готові нарізані курячі стріпси, які готуються за 2-3 хвилини. Цю страву готували з учасниками, щоб вони себе відчули на ці 30 хвилин шеф-кухарями. Це створило особливу атмосферу та зацікавленість на воркшопі”, — поділився Віталій Гуралевич.
Місія Bocuse d’Or Ukraine — сформувати імідж української гастрономії у світі, привернути увагу до України, як країни зі стрімким розвитком гастрономії, зазначили в МХП.
“Я безмежно радий, що найпрофесійніша подія світу у сфері кулінарії нарешті відбувається в Україні і ми з командою прикладемо максимум зусиль для її вдалого проведення та підготовки до Європейського та світового фіналів”, — прокоментував Євген Корольов, президент Bocuse d’Or Ukraine.
Україна вперше візьме участь у масштабному міжнародному кулінарному конкурсі Bocuse d’Or, який об’єднує учасників із 70 країн на чотирьох континентах та вважається “Оскаром” у світі професійної кулінарії.
Bocuse d’Or засновано у січні 1987 року Полем Бокюзом. Революційний гастрономічний конкурс повторював ідею проведення великих спортивних подій, але з акцентом на кулінарію та кухарів. Шоу відбувається в Sirha — спеціалізованій виставці товарів та обладнання для ресторанів і підприємств громадського харчування у Ліоні, Франція. Ідея заходу — об’єднати 24 молодих кухарів з усього світу серед найперспективніших талантів свого покоління, які готують страви протягом 5 годин 35 хвилин перед аудиторією та журі. До складу журі входять найвідоміші шеф-кухарі світу.