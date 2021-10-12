Bocuse d'Or: МХП поддерживает престижный международный конкурс шеф-поваров
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. 11 октября во Выставочном центре КиевЭкспоПлаза прошел Национальный отбор участника Bocuse d’Or, который представит Украину на Bocuse d’Or Europe Final в марте 2022 года в Будапеште, сообщили в пресс-службе МХП, передает УНН.
Для Украины это впервые такое масштабное событие в сфере кулинарии. Работу восьми конкурсантов национального отбора Bocuse d’Or в Украине оценивало профессиональное международное жюри.
Победителем стал Максим Прыхидько, основатель и шеф Experimental restaurant, шеф-повар гастрономического пространства Pro100 HUB, член Ассоциации шеф-поваров Украины, член Ассоциации “Западная Шеф Группа” и Клуба Галицкой кухни. Последние 2 года Максим занимается изучением традиционной украинской кухни. Имеет стаж работы 9 лет.
Золотым партнером проведения национального отбора Bocuse d’Or в Украине стал бренд профессиональной курятины Kurator от МХП. В рамках мероприятия, Виталий Гуралевич, бренд-посол ТМ Kurator, провел воркшоп по приготовлению Карамелизированные курицы в устричном соусе с Эринг и салатом.
“У меня было 30 минут за которые я имел успеть приготовить блюдо и накормить гостей. Благодаря ТМ Kurator это возможно, поскольку уже есть готовые нарезанные куриные стрипсы, которые готовятся за 2-3 минуты. Это блюдо готовили с участниками, чтобы они себя почувствовали на эти 30 минут шеф-поварами. Это создало особую атмосферу и заинтересованность в воркшопе”, — поделился Виталий Гуралевич.
Миссия Bocuse d’Or Ukraine — сформировать имидж украинской гастрономии в мире, привлечь внимание к Украине, как страны со стремительным развитием гастрономии, отметили в МХП.
“Я бесконечно рад, что самая профессиональное событие мира в сфере кулинарии наконец происходит в Украине и мы с командой приложим максимум усилий для его удачного проведения и подготовки к Европейскому и мировому финалам”, — прокомментировал Евгений Королев, президент Bocuse d’Or Ukraine.
Украина впервые примет участие в масштабном международном кулинарном конкурсе Bocuse d’Or, который объединяет участников из 70 стран на четырех континентах и считается “Оскаром” в мире профессиональной кулинарии.
Bocuse d’Or основан в январе 1987 г. Полем Бокюзом. Революционный гастрономический конкурс повторял идею проведения крупных спортивных событий, но с акцентом на кулинарию и поваров. Шоу происходит в Sirha — специализированной выставке товаров и оборудования для ресторанов и предприятий общественного питания в Лионе, Франция. Идея мероприятия — объединить 24 молодых поваров со всего мира среди перспективных талантов своего поколения, которые готовят блюда в течение 5 часов 35 минут перед аудиторией и жюри. В состав жюри входят известные шеф-повара мира.