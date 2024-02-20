Близько 800 тисяч росіян незаконно переїхали до окупованого Криму - Ташева
Київ • УНН
За даними постійного представника України в Криму, близько 800 000 росіян незаконно переїхали на окупований Кримський півострів.
На Кримський півострів переїхало близько 800 тисяч росіян, які знаходяться незаконно на території. Про це в ефірі "Ми-Україна" розповіла постійна представниця президента України в АР Крим Таміла Ташева, передає УНН.
За її словами, наразі можливо довести документально 560 тисяч осіб, які були переміщені з тимчасово окуповану території.
"Ми можемо довести документально 560 тисяч осіб, які були переміщені з території рф в Крим. Це всі люди, які незаконно там знаходяться, і мають до моменту звільнення території, поки Керченський міст є цілим, ми їм радимо виїжджати території півострова", - зазначила Ташева.
В Криму зростає кількість арештів, понад 20 політв'язнів потребують негайної меддопомоги – Ташева20.10.23, 13:58 • 158404 перегляди