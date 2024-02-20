Около 800 тысяч россиян незаконно переехали в оккупированный Крым - Ташева

На Крымский полуостров переехало около 800 тысяч россиян, которые находятся незаконно на территории. Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказала постоянный представитель президента Украины в АР Крым Тамила Ташева, передает УНН.

По ее словам, сейчас возможно доказать документально 560 тысяч человек, которые были перемещены с временно оккупированной территории.

"Мы можем доказать документально 560 тысяч человек, которые были перемещены с территории рф в Крым. Это все люди, которые незаконно там находятся, и должны до момента освобождения территории, пока Керченский мост является целым, мы им советуем выезжать территории полуострова", - отметила Ташева.

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