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Около 800 тысяч россиян незаконно переехали в оккупированный Крым - Ташева

Около 800 тысяч россиян незаконно переехали в оккупированный Крым - Ташева

Киев  •  УНН

20 февраля 2024, 18:10  •  6271 просмотра

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По данным постоянного представителя Украины в Крыму, около 800 000 россиян незаконно переехали на оккупированный Крымский полуостров.

На Крымский полуостров переехало около 800 тысяч россиян, которые находятся незаконно на территории. Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказала постоянный представитель президента Украины в АР Крым Тамила Ташева, передает УНН.

По ее словам, сейчас возможно доказать документально 560 тысяч человек, которые были перемещены с временно оккупированной территории.

"Мы можем доказать документально 560 тысяч человек, которые были перемещены с территории рф в Крым. Это все люди, которые незаконно там находятся, и должны до момента освобождения территории, пока Керченский мост является целым, мы им советуем выезжать территории полуострова", - отметила Ташева.

В Крыму растет количество арестов, более 20 политзаключенных нуждаются в немедленной медпомощи - Ташева20 октября 2023, 10:58 • 158225 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

ВойнаПолитика
krymКрым
ukrainaУкраина
Близько 800 тисяч росіян незаконно переїхали до окупованого Криму - Ташева
About 800 thousand Russians illegally moved to occupied Crimea - Tasheva
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Около 800 тысяч россиян незаконно переехали в оккупированный Крым - Ташева

По данным постоянного представителя Украины в Крыму, около 800 000 россиян незаконно переехали на оккупированный Крымский полуостров.

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Зеленский создал военную администрацию в Вараше - городе-спутнике Ровенской АЭС

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом создал военную администрацию в городе Вараш Ровенской области. Этот город также называют спутником Ровенской атомной электростанции (РАЭС).

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Применение всех видов беспилотных систем ВСУ на ряд пунктов выше и эффективнее, чем у противника - заместитель главнокомандующего

По словам заместителя главнокомандующего Вооруженных сил Украины Вадима Сухаревского, Вооруженные силы Украины используют беспилотные летательные аппараты эффективнее, чем российские войска, с эффективностью на несколько пунктов выше.

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Применение всех видов беспилотных систем ВСУ на ряд пунктов выше и эффективнее, чем у противника - заместитель главнокомандующего

Вражеский беспилотник атаковал гражданское авто на Харьковщине: двое мужчин погибли, женщина - ранена

В селе Петропавловка Харьковской области российский беспилотник-камикадзе попал в гражданский автомобиль, в результате чего погибли двое мужчин и ранена женщина.

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Махинации на медицинских закупках: двум депутатам Запорожского облсовета и помощнику одного из них объявили подозрение

Заместителю председателя Запорожского областного совета, его помощнику и местному депутату сообщено о подозрении в махинациях с медицинскими закупками на сумму более 650 тыс. грн взятки.

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Махинации на медицинских закупках: двум депутатам Запорожского облсовета и помощнику одного из них объявили подозрение

Приведет к потере рабочих мест: польский министр предостерегает от полной блокады границы Украины

Министр сельского хозяйства Польши отметил сохранение торговли с Украиной. По его словам, полная блокада границы приведет к тому, что многие из поляков может потери рабочие места.

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Приведет к потере рабочих мест: польский министр предостерегает от полной блокады границы Украины

США введут "серьезные санкции" против рф из-за смерти Навального и войны в Украине - Кирби

В пятницу США объявят о новых санкциях против россии в ответ на смерть оппозиционера Алексея Навального и продолжающуюся войну россии в Украине.

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США введут "серьезные санкции" против рф из-за смерти Навального и войны в Украине - Кирби

Для преодоления польской блокады Украина может увеличить экспорт через порты Дуная - Bloomberg

Украина стремится создать дополнительный экспортный маршрут, чтобы обойти проблемы с польской границей. Сейчас среди вариантов украинского правительства - увеличение объемов перевозок через реку Дунай

Экономика •   •  10745 просмотра
Для преодоления польской блокады Украина может увеличить экспорт через порты Дуная - Bloomberg

Дело Деркача: ВАКС будет осуществлять специальное судебное производство, заседание назначено на 19 марта

Высший антикоррупционный суд принял решение о проведении специального судебного производства в отношении народного депутата Андрея Деркача, которого обвиняют в государственной измене и незаконном обогащении за получение 567 000 долларов от российских спецслужб для подрыва Украины.

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Дело Деркача: ВАКС будет осуществлять специальное судебное производство, заседание назначено на 19 марта

Mercedes-Benz отзывает 250 тыс автомобилей по всему миру из-за проблем с предохранителями и риска пожара

Mercedes-Benz отзывает 250 000 автомобилей по всему миру, начиная с 2023 модельного года, включая модели AMG GT, C-Class, CLE, E-Class, EQE, EQS, GLC, S-Class и SL, для замены определенных деталей из-за потенциальных проблем с предохранителями, которые могут вызвать отказ двигателя и пожар.

Новости Мира •   •  10406 просмотра
Mercedes-Benz отзывает 250 тыс автомобилей по всему миру из-за проблем с предохранителями и риска пожара