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Актуальне
Bloomberg: мовлення RT у Вашингтоні буде припинено в ніч на 1 квітня

Bloomberg: мовлення RT у Вашингтоні буде припинено в ніч на 1 квітня

Київ • УНН

 • 12103 перегляди

КИЇВ. 30 березня. УНН. Мовлення російської державної багатомовної телекомпанії RT у Вашингтоні буде припинено в ніч на 1 квітня. RT буде виключена з сітки мовлення в столиці США. Про це повідомляє УНН з посиланням на агентство Bloomberg.

Причиною тому є припинення роботи двох телевізійних станцій WNVT і WNVC. До сьогодні вони забезпечували ретрансляцію в районі столиці США більш ніж десятка іноземних телеканалів, серед яких російська телекомпанія RT, німецька Deutsche Welle, французька France 24, турецький ТРТ.

Телестанції WNVT і WNVC припиняють роботу в зв’язку з тим, що вони вирішили продати телевізійні частоти, на яких вони віщають, для використання компаніями бездротового зв’язку. Аукціон з продажу частот відбудеться через рік, однак, згідно з процедурою, мовлення станцій повинно припинитися зараз, передає агентство.

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Після припинення роботи ретранслюючих компаній RT пропаде з сітки мовлення провайдерів кабельного телебачення в районі Вашингтона. Як відзначає Bloomberg, досі російська телекомпанія була присутня в сітці, оскільки американські закони вимагають від кабельних фірм надавати клієнтам доступ до всіх каналів, які ведуть мовлення в даному регіоні.

Фредерік Томас, глава компанії MHZ Networks, яка надавала WNVT і WNVC програми іноземних компаній, включаючи RT, повідомив Bloomberg, що його фірма не змогла знайти варіанти, що дозволяють продовжити їх передачу в ефір. У той же час Томас повідомив, що MHZ Networks розглядає інші варіанти мовлення для цих програм, у тому числі каналами потокового відео (стрімінга).

Як раніше повідомляв УНН, 14 листопада 2017 року американську філю RT на вимогу міністерства юстиції США зареєстрували як іноземного агента. Як зазначила тоді виконуюча обов’язки помічника генерального прокурора Дана Боент, “американці мають право знати, хто діє в Сполучених Штатах з метою вплинути на уряд або громадськість від імені іноземної сторони. Міністерство юстиції прихильне до забезпечення виконання положень закону США про реєстрацію іноземних агентів”.

У свою чергу головний редактор телеканалу Маргарита Сімоньян повідомила, що цей крок був вимушеним рішенням, оскільки в іншому випадку всі рахунки філії могли бути заарештовані. У той же час керівництво RT виражало категоричну незгоду з цією вимогою.

Заступник головного редактора RT Анна Бєлкіна заявила агентству Bloomberg, що російська компанія має намір продовжити роботу з фірмами-партнерами для поширення передач у столиці та інших регіонах США. Однак вона зазначила, що рішення міністерства юстиції США, який зобов’язав RT зареєструватися в якості іноземного агента, ускладнило цю роботу. “Реєстрація фактично створила невиправданий тягар у багатьох районах, де діє RT, а також чинила тиск на наших партнерів”, — цитує агентство Bloomberg слова Ганни Бєлкіної.

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Маргарита Симоньян в опублікованому 29 березня на сайті RT повідомленні пообіцяла, що телекомпанія продовжить мовлення в Вашингтоні на інших платформах.

Нагадаємо, офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова в ефірі програми “60 хвилин” на телеканалі “Росія 1” заявила, що жодне британське ЗМІ не буде працювати в Росії, якщо Лондон прийме рішення про позбавлення ліцензії на мовлення телеканалу RT.

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