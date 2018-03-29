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Актуальное
Bloomberg: вещание RT в Вашингтоне будет прекращено в ночь на 1 апреля

Bloomberg: вещание RT в Вашингтоне будет прекращено в ночь на 1 апреля

Киев  •  УНН

 • 12101 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Вещание российской государственной многоязычной телекомпании RT в Вашингтоне будет прекращено в ночь на 1 апреля. RT будет исключена из сетки вещания в столице США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство Bloomberg.

Причиной тому является прекращение работы двух телевизионных станций WNVT и WNVC. До сих пор они обеспечивали ретрансляцию в районе столицы США более чем десятка иностранных телеканалов, среди которых российская телекомпания RT, немецкая Deutsche Welle, французская France 24, турецкая ТРТ.

Телестанции WNVT и WNVC прекращают работу в связи с тем, что они решили продать телевизионные частоты, на которых они вещают, для использования компаниями беспроводной связи. Аукцион по продаже частот состоится через год, однако, согласно процедуре, речь станций должно прекратиться сейчас, передает агентство.

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После прекращения работы ретранслирующей компаний RT пропадет из сетки вещания провайдеров кабельного телевидения в районе Вашингтона. Как отмечает Bloomberg, до сих пор российская телекомпания присутствовала в сетке, поскольку американские законы требуют от кабельных фирм предоставлять клиентам доступ ко всем каналам, которые вещают в данном регионе.

Фредерик Томас, глава компании MHZ Networks, которая предоставляла WNVT и WNVC программы иностранных компаний, включая RT, сообщил Bloomberg, что его фирма не смогла найти варианты, позволяющие продлить их передачу в эфир. В то же время Томас сообщил, что MHZ Networks рассматривает другие варианты вещания для этих программ, в том числе каналами потокового видео (стриминга).

Как ранее сообщал УНН, 14 ноября 2017 американскую филю RT по требованию министерства юстиции США зарегистрировали как иностранного агента. Как отметила тогда исполняющая обязанности помощника генерального прокурора Данная Боент, “американцы имеют право знать, кто действует в Соединенных Штатах с целью повлиять на правительство или общественность от имени иностранной стороны. Министерство юстиции благосклонно к обеспечению выполнения положений закона США о регистрации иностранных агентов”.

В свою очередь главный редактор телеканала Маргарита Симоньян сообщила, что этот шаг был вынужденным решением, поскольку в противном случае все счета филиала могли быть арестованы. В то же время руководство RT выражало категорическое несогласие с этим требованием.

Заместитель главного редактора RT Анна Белкина заявила агентству Bloomberg, что российская компания намерена продолжить работу с фирмами-партнерами для распространения передач в столице и других регионах США. Однако она отметила, что решение министерства юстиции США, который обязал RT зарегистрироваться в качестве иностранного агента, усложнило эту работу. “Регистрация фактически создала неоправданный бремя во многих районах, где действует RT, а также оказывала давление на наших партнеров”, — цитирует агентство Bloomberg слова Анны Белкиной.

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Симоньян в опубликованном 29 марта на сайте RT сообщении пообещала, что телекомпания продолжит вещание в Вашингтоне на других платформах.

Напомним, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы “60 минут” на телеканале “Россия 1” заявила, что ни одно британское СМИ не будет работать в России, если Лондон примет решение о лишении лицензии на вещание телеканала RT.

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