Близько 76 тисяч українців змінили місце голосування
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Станом на сьогодні, 13 березня, близько 76 тисяч українських виборців скористалися тимчасовою зміною місця голосування. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Державного реєстру виборців.
За даними Реєстру, правом змінити місце голосування скористалися 75 983 українці. Найбільше з них – жителів Донецької (25 587 осіб) та Луганської (12 001 осіб) областей. З Автономної Республіки Крим тимчасовою зміною місця голосування скористалися лише 1764 українці.
Найбільша кількість українців змінила своє місце голосування на Київ – його обрали 14 308 осіб.
Нагадаємо, Законом України "Про Державний реєстр виборців" передбачено, що звернення виборця про тимчасову зміну місця голосування повинне бути мотивованим.
Зокрема, це може бути службове відрядження, фактичне проживання не за зареєстрованим місцем проживання, робота або навчання у відповідному населеному пункті або державі, перебування в санаторії.
При цьому, виборці, виборча адреса яких знаходиться на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, а також на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областях, можуть не додавати до заяви документи, які підтверджують необхідність тимчасової зміни місця їх голосування.