Около 76 тыс. украинцев изменили место голосования
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. По состоянию на сегодня, 13 марта, около 76 тыс. украинских избирателей воспользовались временным изменением места голосования. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Государственного реестра избирателей.
По данным Реестра, правом изменить место голосования воспользовались 75983 украинца. Больше всего из них - жителей Донецкой (25587 человек) и Луганской (12001 человек) областей. Из Автономной Республики Крым временным изменением места голосования воспользовались лишь 1764 украинца.
Наибольшее количество украинцев изменило свое место голосования на Киев - его выбрали 14 308 человек.
Напомним, Законом Украины "О Государственном реестре избирателей" предусмотрено, что обращение избирателя о временном изменении места голосования должно быть мотивированным.
В частности, это может быть служебная командировка, фактическое проживание не по месту регистрации проживания, работа или учеба в соответствующем населенном пункте или государстве, пребывание в санатории.
При этом, избиратели, избирательный адрес которых находится на территории Автономной Республики Крым и города Севастополя, а также на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областях, могут не прилагать к заявлению документы, подтверждающие необходимость временного изменения места их голосования.