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Близько 70% будинків та соціальної інфраструктури підключені до тепла - Шмигаль

Близько 70% будинків та соціальної інфраструктури підключені до тепла - Шмигаль

Київ • УНН

 • 233449 перегляди

КИЇВ. 11 листопада. УНН. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду заявив, що готовність до опалювального сезону в регіонах складає 100%, близько 70% будинків та соціальної інфраструктури підключені до тепла, передає УНН.

Цитата

"Старт опалювального сезону — це тема, на якій уряд насамперед фокусує свою увагу. Наразі вже близько 70% будинків та соціальної інфраструктури підключені до тепла. І щодня ця цифра зростає" - зазначив він.

Деталі

Шмигаль повідомив, що готовність до опалювального сезону в Україні складає 100%, але в неприфронтових областях підключені ще не всі об’єкти через м’які погодні умови. За його словами, у деяких регіонах уже запущено 100% котелень.

Прем'єр-міністр зазначив, що уряд перебуває "на постійному контакті з місцевою владою і робить все, аби в домівках українців було тепло".

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По усіх містах України активно триває підготовка і розгортання пунктів обігріву - на випадок серйозних проблем з життєвонеобхідними комунікаціями, якщо країна-агресор не припинить знищення ТЕЦ і ТЕС, повідомив Центр стратегічних комунікацій.

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