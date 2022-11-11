Близько 70% будинків та соціальної інфраструктури підключені до тепла - Шмигаль

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"Старт опалювального сезону — це тема, на якій уряд насамперед фокусує свою увагу. Наразі вже близько 70% будинків та соціальної інфраструктури підключені до тепла. І щодня ця цифра зростає" - зазначив він.

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Шмигаль повідомив, що готовність до опалювального сезону в Україні складає 100%, але в неприфронтових областях підключені ще не всі об’єкти через м’які погодні умови. За його словами, у деяких регіонах уже запущено 100% котелень.

Прем'єр-міністр зазначив, що уряд перебуває "на постійному контакті з місцевою владою і робить все, аби в домівках українців було тепло".

Нагадаємо

По усіх містах України активно триває підготовка і розгортання пунктів обігріву - на випадок серйозних проблем з життєвонеобхідними комунікаціями, якщо країна-агресор не припинить знищення ТЕЦ і ТЕС, повідомив Центр стратегічних комунікацій.