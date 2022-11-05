Зима в умовах війни: розповіли, як по регіонах готуються обігрівати українців
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. По усіх містах України активно триває підготовка і розгортання пунктів обігріву - на випадок серйозних проблем з життєвонеобхідними комунікаціями, якщо країна-агресор не припинить знищення ТЕЦ і ТЕС. Центр стратегічних комунікацій зібрав відповіді на головні запитання щодо обігріву майбутньої зими, пише УНН.
Де знайти пункт обігріву
Як повідомили у Мінреінтеграції, стаціонарні пункти обігріву розгорнуться у приміщеннях, які мають придатні для цього умови – це можуть бути адмінбудівлі, навчальні заклади, заклади культури, вокзали тощо. Повний перелік і точні місця розташування пунктів обігріву дивіться на регіональних сайтах ДСНС.
Ситуація по столиці
До початку зими у Києві буде сформовано близько тисячі пунктів обігріву – приблизно по 100 пунктів у кожному районі.
На Київщині діятимуть близько 750 стаціонарних пунктів на випадок відключення опалення, повідомив голова ОВА Олексій Кулеба.
Як буде на деокупованих територіях
У ДСНС заявили, що облаштують 400 стаціонарних і 100 мобільних пунктів обігріву – перелік і адреси розташування пунктів обігріву дивіться на регіональних сайтах ДСНС.
Чи готовий до позаштатної ситуації Львів
Мер міста Андрій Садовий попросив містян організовувати пункти обігріву з буржуйками, мати постійний запас технічної та питної води.
Що відомо про підготовку Одеси і Харкова
Стаціонарні пункти обігріву в Одесі організують біля житлових будинків – міська влада вже визначила 141 об'єкт для облаштування стаціонарних пунктів обігріву. Йдеться про 67 сховищ, 68 закладів освіти та мобільні пункти обігріву, заготовлено 400 кубічних метрів дров.
У Харкові можна буде зігрітися в облаштованому метро, школах і підвалах – на місцях облаштують кухні, працюватимуть розетки і у пунктах обігріву буде можливість залишатися на ніч.