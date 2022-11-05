Зима в условиях войны: рассказали, как по регионам готовятся обогревать украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. По всем городам Украины активно идет подготовка и развертывание пунктов обогрева – на случай серьезных проблем с жизненно необходимыми коммуникациями, если страна-агрессор не прекратит уничтожение ТЭЦ и ТЭС. Центр стратегических коммуникаций собрал ответы на главные вопросы по обогреву предстоящей зимы, пишет УНН.
Где найти пункт обогрева
Как сообщили в Минреинтеграции, стационарные пункты обогрева развернутся в помещениях, которые имеют подходящие для этого условия, – это могут быть админздания, учебные заведения, заведения культуры, вокзалы и т.д. Полный список и точные места расположения пунктов обогрева смотрите на региональных сайтах ГСЧС.
Ситуация по столице
К началу зимы в Киеве будет сформировано около тысячи пунктов обогрева – примерно по 100 пунктов в каждом районе.
В Киевской области будут действовать около 750 стационарных пунктов на случай отключения отопления, сообщил глава ОВА Алексей Кулеба.
Как будет на деоккупированных территориях
В ГСЧС заявили, что обустроят 400 стационарных и 100 мобильных пунктов обогрева – перечень и адреса расположения пунктов обогрева смотрите на региональных сайтах ГСЧС.
Готов ли к внештатной ситуации Львов
Мэр города Андрей Садовый попросил горожан организовывать пункты обогрева с буржуйками, иметь постоянный запас технической и питьевой воды.
Что известно о подготовке Одессы и Харькова
Стационарные пункты обогрева в Одессе организуют у жилых домов – городские власти уже определили 141 объект для обустройства стационарных пунктов обогрева. Речь идет о 67 убежищах, 68 учебных заведениях и мобильных пунктах обогрева, заготовлено 400 кубических метров дров.
В Харькове можно будет согреться в обустроенном метро, школах и подвалах – на местах обустроят кухни, будут работать розетки и в пунктах обогрева будет возможность оставаться на ночь.