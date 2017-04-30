Близько 60 автівок стоять у чергах на адмінмежі з Кримом

“Уже п’ять днів поспіль через дії російських служб навпроти контрольного пункту „Чонгар“ створюються черги. Протягом ночі обстановка суттєвих змін не зазнала та залишається напруженою, але контрольованою. Сьогодні станом на 09.00 охочих відвідати окупований Крим дещо поменшало, але перед контрольним пунктом іще перебуває близько 60 автівок. Цього разу побільшало і кількість пішоходів, що прямують на півострів. У черзі очікують близько 30 осіб”, — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, окупаційна влада Криму загальмувала пропуск автомобілів на “Чонгарі”.