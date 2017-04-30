Около 60 автомобилей стоят в очередях на админгранице с Крымом

"Уже пять дней из-за действий российских служб напротив контрольного пункта "Чонгар" создаются очереди. В течение ночи обстановка существенных изменений не претерпела и остается напряженной, но контролируемой. Сегодня по состоянию на 09.00 желающих посетить оккупированный Крым несколько уменьшилось, но перед контрольным пунктом еще находится около 60 автомобилей. На этот раз увеличилось и количество пешеходов, направляющихся на полуостров. В очереди ожидают около 30 человек", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, оккупационная власть Крыма затормозила пропуск автомобилей на "Чонгаре".