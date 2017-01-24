Близько 50 кг бурштину вилучили у жителя Рівненщини
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. На Рівненщині у селі Олександрія правоохоронці виявили у 35-річного чоловіка каміння бурштину вагою майже 50 кг. Про це УНН повідомили у прес-службі Рівненської місцевої прокуратури.
Житель села Хотинь Березнівського району перевозив “сонячне каміння” у двох мішках. Вартість вилученого бурштину встановлюється.
За вказаним фактом розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.198 (придбання, зберігання, завідомо одержаного злочинним шляхом майна) КК України.
Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді арешту строком до 6 місяців або обмеження волі на строк до 3 років, або позбавлення волі на той самий строк.