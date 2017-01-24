Около 50 кг янтаря изъяли у жителя Ровенской обалсти

Житель села Хотинь Березновского района перевозил "солнечный камень" в двух мешках. Стоимость изъятого янтаря устанавливается.

По данному факту начато досудебное расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст.198 (приобретение, хранение, заведомо добытого преступным путем имущества) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает ответственность в виде ареста сроком до 6 месяцев или ограничение свободы на срок до 3 лет, либо лишение свободы на тот же срок.