Близько 200 активістів зібрались у столичному парку Шевченка

У парку імені Шевченка біля пам’ятника зібрались близько 200 активістів. У руках вони тримають плакати із закликами до імпічменту президента, зокрема з написом Poroshenko is not my president.

Також на місці чергують правоохоронці, тут розташовані близько 20 машин — автозаків та автобусів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Поліція відкрила провадження за фактом нападу на жінок в Ужгороді

На вході до парку встановили рамки-металошукачі. Людей пропускають через рамки та оглядають вміст особистих речей.

Також перекрито рух транспорту на вул.Володимирській (від вулиці Льва Толстого до бульвару Тараса Шевченка) та на бульварі Тараса Шевченка (від вулиці Володимирської до вулиці Пушкінської), вулиці Терещенківській (від вулиці Льва Толстого до вулиці Богдана Хмельницького).

Зазначимо, раніше “Рух нових сил” анонсував “антиолігархічну акцію” у парку імені Шевченка під час урочистостей 9 березня, до дня народження Тараса Шевченка, за участю Президента Петра Порошенка.