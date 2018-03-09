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Близько 200 активістів зібрались у столичному парку Шевченка

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 березня. УНН. У парку імені Шевченка в столиці біля пам'ятника зібрались близько 200 активістів, біля входу встановлені рамки-металошукачі. Про це повідомляє кореспондент УНН.

У парку імені Шевченка біля пам’ятника зібрались близько 200 активістів. У руках вони тримають плакати із закликами до імпічменту президента, зокрема з написом Poroshenko is not my president.

Також на місці чергують правоохоронці, тут розташовані близько 20 машин — автозаків та автобусів.

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На вході до парку встановили рамки-металошукачі. Людей пропускають через рамки та оглядають вміст особистих речей.

Також перекрито рух транспорту на вул.Володимирській (від вулиці Льва Толстого до бульвару Тараса Шевченка) та на бульварі Тараса Шевченка (від вулиці Володимирської до вулиці Пушкінської), вулиці Терещенківській (від вулиці Льва Толстого до вулиці Богдана Хмельницького).

Зазначимо, раніше “Рух нових сил” анонсував “антиолігархічну акцію” у парку імені Шевченка під час урочистостей 9 березня, до дня народження Тараса Шевченка, за участю Президента Петра Порошенка.

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