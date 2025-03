Около 200 активистов собрались в столичном парке Шевченко

В парке имени Шевченко возле памятника собрались около 200 активистов. В руках они держат плакаты с призывами к импичменту президента, в частности с надписью Poroshenko is not my president.

Также на месте дежурят правоохранители, здесь расположены около 20 машин - автозаков и автобусов.

На входе в парк установили рамки-металлоискатели. Людей пропускают через рамки и осматривают содержимое личных вещей.

Также перекрыто движение транспорта на ул.Владимирской (от улицы Льва Толстого до бульвара Тараса Шевченко) и на бульваре Тараса Шевченко (от улицы Владимирской до улицы Пушкинской), улице Терещенковской (от улицы Льва Толстого до улицы Богдана Хмельницкого).

Отметим, ранее "Рух нових сил" анонсировал "антиолигархическую акцию" в парке имени Шевченко во время торжеств 9 марта, ко дню рождения Тараса Шевченко, с участием Президента Петра Порошенко.