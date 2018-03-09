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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 44171 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 48783 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 99159 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Около 200 активистов собрались в столичном парке Шевченко

Около 200 активистов собрались в столичном парке Шевченко

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 марта. УНН. В парке имени Шевченко в столице у памятника собрались около 200 активистов, у входа в парк установлены рамки-металлоискатели. Об этом сообщает корреспондент УНН.

В парке имени Шевченко возле памятника собрались около 200 активистов. В руках они держат плакаты с призывами к импичменту президента, в частности с надписью Poroshenko is not my president.

Также на месте дежурят правоохранители, здесь расположены около 20 машин - автозаков и автобусов.

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На входе в парк установили рамки-металлоискатели. Людей пропускают через рамки и осматривают содержимое личных вещей.

Также перекрыто движение транспорта на ул.Владимирской (от улицы Льва Толстого до бульвара Тараса Шевченко) и на бульваре Тараса Шевченко (от улицы Владимирской до улицы Пушкинской), улице Терещенковской (от улицы Льва Толстого до улицы Богдана Хмельницкого).

Отметим, ранее "Рух нових сил" анонсировал "антиолигархическую акцию" в парке имени Шевченко во время торжеств 9 марта, ко дню рождения Тараса Шевченко, с участием Президента Петра Порошенко.

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